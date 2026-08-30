ऑस्कर के पेज पर फिर छाईं दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण का जलवा, 'दीवानी मस्तानी' के बाद द अकेडमी को भायी 'ये जवानी है दीवानी'

लेखन नेहा शर्मा 11:18 am Aug 30, 202611:18 am

क्या है खबर?

द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (ऑस्कर) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और लोकप्रिय हिंदी फिल्म का सीन शेयर कर भारतीय फैंस को खुश कर दिया है। शनिवार को एकेडमी ने अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का एक खास दृश्य पोस्ट किया, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले अकेडमी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर दीपिका का गाना 'दीवानी मस्तानी' साझा किया गया था।