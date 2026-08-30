दीपिका पादुकोण का जलवा, 'दीवानी मस्तानी' के बाद द अकेडमी को भायी 'ये जवानी है दीवानी'
क्या है खबर?
द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (ऑस्कर) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और लोकप्रिय हिंदी फिल्म का सीन शेयर कर भारतीय फैंस को खुश कर दिया है। शनिवार को एकेडमी ने अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का एक खास दृश्य पोस्ट किया, जिसे देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 2 साल पहले अकेडमी के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर दीपिका का गाना 'दीवानी मस्तानी' साझा किया गया था।
दृश्य
द अकेडमी ने शेयर किया 'ये जवानी है दीवानी' का खूबसूरत सीन
इस सीन में दीपिका और रणबीर कपूर जीवन के हर पल का आनंद लेने पर बात करते हैं। इसमें भागदौड़ के बजाय उस पल को जीने की सीख दी गई है।
दीपिका, रणबीर से कहती हैं, "जितना भी ट्राई करो बन्नी, लाइफ में कुछ न कुछ तो छूटेगा ही तो क्यों न, जहां हैं, वहीं का मजा लेते हैं ना।" ये दृश्य समझाता है कि हर जगह पहुंचने की होड़ में वर्तमान के खूबसूरत पलों को गंवाना सही नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियाे
A reminder from Naina to enjoy what’s right in front of you.— The Academy (@TheAcademy) August 29, 2026
Film: YEH JAWAANI HAI DEEWANI (2013) pic.twitter.com/hETENoHevH
प्रतिक्रिया
नेटफ्लिक्स और धर्मा प्रोडक्शंस की प्रतिक्रिया
इस पोस्ट पर 'नेटफ्लिक्स इंडिया' ने कमेंट किया, 'आपको मेरे करीबी दोस्त बन्नी और नैना के बारे में कैसे पता?' धर्मा प्रोडक्शंस ने लिखा, 'ये सीन हमेशा बेहद खास रहेगा।'
ये सीन पोस्ट किए जाने पर भारतीय फैंस भी काफी उत्साहित दिखे।
एक ने लिखा कि एकेडमी भी बाकी सभी की तरह दीपिका से प्यार करती है। एक ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद एकेडमी का कोई भारतीय इंटर्न हमारी फिल्मों को उनका हक दिलाने में लगा हुआ है।
नाता
ऑस्कर के मंच से पुराना है दीपिका का नाता
साल 2024 में द अकेडमीने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर दीपिका के गाने 'दीवानी मस्तानी' को शेयर किया था। इस वीडियो में गाने की छोटी सी क्लिप साझा की गई थी, जिसमें दीपिका, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की झलक देखने को मिल रही थी।
उस समय फैंंस ने कहा था कि अकेडमी भी मस्तानी के नूर की दीवानी हो गई।
बता दें कि दीपिका साल 2023 के ऑस्कर अवॉर्ड्स में एंकर/प्रेजेंटर के रूप में भी शामिल हो चुकी हैं।
आगामी फिल्में
दीपिका की आने वाली फिल्में
दीपिका अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं। दीपिका ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी दुआ की एक खास फोटो शेयर कर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था।
वो जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी। इसके अलावा उन्हें साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म 'राका' में देखा जाएगा।
इससे पहले दीपिका को प्रभास और अमिताभ बच्चन के साथ 'कल्कि 2898 AD', 'जवान', 'फाइटर' और 'पठान' जैसी फिल्मों में देखा गया था।