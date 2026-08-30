एंथ्रोपिक पर कॉपीराइट कंटेंट के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है

सोनी म्यूजिक और वार्नर ने एंथ्रोपिक के खिलाफ किया मुकदमा, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

सोनी म्यूजिक पब्लिशिंग, वार्नर चैपल और कई अन्य संगीत प्रकाशकों ने एंथ्रोपिक और उसके सह संस्थापक डारियो अमोदेई और बेंजामिन मान पर मुकदमा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब ने अवैध रूप से कॉपीराइट वाली रचनाओं को टोरेंटिंग, स्क्रैपिंग और डाउनलोड करने का एक दुस्साहसी अभियान चलाया। यह मुकदमा कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में दायर किया गया था। इसकी जानकारी सबसे पहले म्यूजिक बिजनेस वर्ल्डवाइड की ओर से दी गई।