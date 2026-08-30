वनडे विश्व कप के लिए तिलक वर्मा बन सकते हैं श्रेयस अय्यर का बैकअप- रिपोर्ट

टीम से जुड़े एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को लगता है कि मध्य क्रम के लिए कोई बैकअप तैयार नहीं है। हार्दिक पांड्या और नितिश रेड्डी के चोटिल होने की संभावना को देखते हुए, वे शीर्ष क्रम में ऐसा खिलाड़ी चाहते हैं जो वनडे मैच में कम से कम 4 ओवर फेंक सके।"

टीम प्रबंधन रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर भी चिंतित है।