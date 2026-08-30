IPL गवर्निंग काउंसिल चुनाव: अरुण धूमल और खैरुल मजूमदार का निर्विरोध चुना जाना तय

BCCI के चुनाव अधिकारी एके ज्योति द्वारा बोर्ड के संविधान के नियम 28 के तहत चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।

हालांकि, धूमल और मजूमदार पहले से ही गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हैं, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल केवल एक वर्ष का ही होता है।

चुनावी मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत BCCI के सभी पूर्ण सदस्यों को AGM के लिए अपने प्रतिनिधियों को नामित करने का निमंत्रण भेजा गया है।