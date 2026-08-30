IPL गवर्निंग काउंसिल चुनाव: अरुण धूमल और खैरुल मजूमदार का निर्विरोध चुना जाना तय
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) गवर्निंग काउंसिल के 2 सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा कर दी है। ये चुनाव 18 सितंबर को होने वाली BCCI की वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान आयोजित होंगे। क्रिकबज के अनुसार, वर्तमान IPL चेयरमैन अरुण सिंह धूमल (हिमाचल प्रदेश) और खैरुल जमाल मजूमदार (मिजोरम) का एक बार फिर निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है।
प्रक्रिया
चुनावी प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति
BCCI के चुनाव अधिकारी एके ज्योति द्वारा बोर्ड के संविधान के नियम 28 के तहत चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।
हालांकि, धूमल और मजूमदार पहले से ही गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हैं, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल केवल एक वर्ष का ही होता है।
चुनावी मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत BCCI के सभी पूर्ण सदस्यों को AGM के लिए अपने प्रतिनिधियों को नामित करने का निमंत्रण भेजा गया है।
कार्यक्रम
चुनाव कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें
राज्य क्रिकेट संघों के पास अपने प्रतिनिधियों के नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है।
नामांकनों पर आपत्तियों की जांच के बाद 8 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
9-10 सितंबर को दोनों पदों के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आधिकारिक नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे।
12 सितंबर को नामांकनों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और 18 सितंबर को आवश्यक होने पर मतदान और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
प्रारूप
कैसा है IPL गवर्निंग काउंसिल का ढांचा
IPL को संचालित करने वाली इस मुख्य काउंसिल में कुल 7 सदस्य होते हैं। इनमें BCCI आम सभा से 4 प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें वर्तमान में चुने जाने वाले 2 सदस्य (धूमल और मजूमदार) शामिल हैं।
BCCI के सचिव देवजीत सैकिया और कोषाध्यक्ष रघुराम भट इसके पदेन सदस्य हैं।
बची हुई 3 सीटों पर BCCI के CEO, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) के एक प्रतिनिधि और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा नामित एक सदस्य बैठते हैं।