ग्रेटर नोएडा में 6 साल की मासूम की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मार गिराया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ग्रेटर नोएडा: 6 साल की बच्ची की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर, पुलिसकर्मी घायल

लेखन आबिद खान 11:22 am Aug 30, 202611:22 am

क्या है खबर?

ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव में 6 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि हथियार बरामद करने के लिए पुलिस आरोपी को उसके द्वारा बताई गई जगह पर लेकर गई थी। इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर गोलियां भी चलाईं। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।