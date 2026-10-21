इंडोनेशिया: महंगाई और जंगल की आग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, पुलिस ट्रक फूंका

इंडोनेशिया: महंगाई और जंगल की आग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, पुलिस ट्रक फूंका
मंगलवार को पूरे इंडोनेशिया के छात्र सड़कों पर उतर आए। उनकी मुख्य नाराजगी बढ़ती महंगाई और पर्यावरण से जुड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर थी।
राजधानी जकार्ता में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा खासकर जंगल की आग पर सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर था, जिस आग ने कई शहरों को जहरीले धुएं से भर दिया था।
छात्रों ने बेहतर नागरिक अधिकारों और सस्ती स्वास्थ्य सेवा की भी मांग की और स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खबर है कि एक पुलिस ट्रक में आग लगा दी गई।
प्रबोवो ने 98 मामलों की जांच की मांग की
राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा है कि वह जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हवाई सहायता और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। इसके साथ ही, वह उन 98 कॉर्पोरेट मामलों की तेजी से जांच पर भी जोर दे रहे हैं जिन पर जंगल और भूमि में आग लगाने का शक है।
दूसरी तरफ, जकार्ता में ग्रीनपीस के कार्यकर्ताओं ने अपनी अलग आवाज उठाई। उन्होंने बैनर दिखाए और जंगल की आग को लेकर वास्तविक कार्रवाई की मांग की। यह दर्शाता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए युवा पीढ़ी अपने नेताओं से और अधिक जवाबदेही चाहती है।