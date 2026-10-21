इंडोनेशिया: महंगाई और जंगल की आग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, पुलिस ट्रक फूंका

राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा है कि वह जंगल की आग पर काबू पाने के लिए हवाई सहायता और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के साथ अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। इसके साथ ही, वह उन 98 कॉर्पोरेट मामलों की तेजी से जांच पर भी जोर दे रहे हैं जिन पर जंगल और भूमि में आग लगाने का शक है।

दूसरी तरफ, जकार्ता में ग्रीनपीस के कार्यकर्ताओं ने अपनी अलग आवाज उठाई। उन्होंने बैनर दिखाए और जंगल की आग को लेकर वास्तविक कार्रवाई की मांग की। यह दर्शाता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए युवा पीढ़ी अपने नेताओं से और अधिक जवाबदेही चाहती है।