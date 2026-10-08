अमेरिका के दावे के बावजूद होर्मुज जलडमरूमध्य पर हालात सामान्य नहीं, एक दिन में गुजरे सिर्फ 7 जहाज

अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के नियंत्रण वाला दुनियाभर के तेल व्यापार के लिए सबसे अहम रास्तों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य पर जहाजों का आवागमन सामान्य है, जबकि हालात इसके विपरीत हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संकरे जलमार्ग से जहाजों का आवागमन काफी कम हो गया है। बीते 6 अक्टूबर को जहाजों की आवाजाही महीनों में सबसे कम देखी गई। इस दिन यहां से सिर्फ 7 जहाज ही गुजरे।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर इस जलमार्ग पर पड़ा है, जिससे कच्चे तेल की आवाजाही 27 प्रतिशत कम हो गई है। यहां से गुजरने वाले जहाजों की पहचान कर ईरान और अमेरिका दोनों हमले कर रहे हैं।

अभी कच्चे तेल की जो आवाजाही हो रही है, वह युद्ध शुरू होने से पहले के मुकाबले सिर्फ 74 प्रतिशत ही बची है।