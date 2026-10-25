UK पर तूफान बोएलो का कहर: 57,000 घरों की बिजली गुल, बाढ़ का अलर्ट
यूनाइटेड किंगडम (UK) में तूफान बोएलो ग्रेटर मैनचेस्टर, लंकाशायर और कम्ब्रिया से होकर गुजरा। इसकी वजह से 57,000 से ज्यादा घरों की बिजली चली गई, क्योंकि हवा की रफ्तार 132 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। मेट ऑफिस ने मुख्य स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड के कुछ हिस्सों और इंग्लैंड के सुदूर उत्तरी इलाकों के लिए एम्बर चेतावनी जारी की। यह तूफान तब आया है जब कुछ ही दिन पहले तूफान ऑस्टेन ने इस क्षेत्र को पहले ही काफी नुकसान पहुंचाया था।
UK में यात्रा पर असर और बाढ़ का अलर्ट
इस तूफान की वजह से UK से 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। ट्रेन और फेरी सेवाओं में भी देरी हुई। सुरक्षा को देखते हुए लंदन के 'दिवाली ऑन द स्क्वायर' जैसे कई कार्यक्रम भी रद्द करने पड़े। उत्तरी UK के कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में और तेज हवाओं की चेतावनी जारी होने की उम्मीद है। मेट ऑफिस ने बताया कि यह खराब मौसम अभी कुछ और दिनों तक बना रह सकता है। इसलिए, अगर आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो मौसम के अपडेट पर नजर रखना जरूरी है।