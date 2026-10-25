UK पर तूफान बोएलो का कहर: 57,000 घरों की बिजली गुल, बाढ़ का अलर्ट

इस तूफान की वजह से UK से 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। ट्रेन और फेरी सेवाओं में भी देरी हुई। सुरक्षा को देखते हुए लंदन के 'दिवाली ऑन द स्क्वायर' जैसे कई कार्यक्रम भी रद्द करने पड़े। उत्तरी UK के कई इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में और तेज हवाओं की चेतावनी जारी होने की उम्मीद है। मेट ऑफिस ने बताया कि यह खराब मौसम अभी कुछ और दिनों तक बना रह सकता है। इसलिए, अगर आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो मौसम के अपडेट पर नजर रखना जरूरी है।