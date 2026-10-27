तूफान 'बोएलो' से ब्रिटेन में हाहाकार, स्कूल और फैक्ट्रियां ठप

तूफान 'बोएलो' की वजह से ब्रिटेन में लगभग 22,600 घरों की बिजली गुल हो गई है। यह जानकारी एनर्जी नेटवर्क्स एसोसिएशन ने दी है।

मेट ऑफिस ने हवाओं को लेकर पीली चेतावनी जारी की थी। उसने लोगों को तूफान ऑस्टिन के बाद टॉर्च और बैटरी जैसी जरूरी चीजें तैयार रखने की सलाह भी दी थी।

बताया जा रहा है कि तूफान के समय हवा की रफ्तार 132 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा था।