तूफान 'बोएलो' से ब्रिटेन में हाहाकार, स्कूल और फैक्ट्रियां ठप
तूफान 'बोएलो' की वजह से ब्रिटेन में लगभग 22,600 घरों की बिजली गुल हो गई है। यह जानकारी एनर्जी नेटवर्क्स एसोसिएशन ने दी है।
मेट ऑफिस ने हवाओं को लेकर पीली चेतावनी जारी की थी। उसने लोगों को तूफान ऑस्टिन के बाद टॉर्च और बैटरी जैसी जरूरी चीजें तैयार रखने की सलाह भी दी थी।
बताया जा रहा है कि तूफान के समय हवा की रफ्तार 132 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा था।
कंब्रिया की फैक्टरी में रुकावट, स्कॉटलैंड के स्कूल बंद
इस तूफान ने सिर्फ घरों की बिजली ही नहीं काटी, बल्कि इससे कामकाज और यात्रा भी काफी प्रभावित हुई।
कंब्रिया में फैक्ट्रियों का कामकाज एक महत्वपूर्ण कारोबारी समय के दौरान रुक गया। स्कॉटलैंड के कुछ स्कूलों को तो बिजली जाने और नुकसान की वजह से सोमवार को बंद करना पड़ा।
मरम्मत में हुई देरी
तूफान की वजह से इलाकों में बिजली बहाल करना आसान नहीं रहा है, क्योंकि तेज हवाओं के कारण इंजीनियरों के लिए प्रभावित इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है।
एनर्जी नेटवर्क्स एसोसिएशन के प्रमुख लियो स्लेड ने बताया कि जब तक यह मौसमी सिस्टम नहीं गुजर जाता, तब तक हम सुरक्षित तरीके से इंजीनियरों को पोल बदलने या तारों को फिर से लगाने के लिए बाहर नहीं भेज सकते।
मौसम संबंधी चेतावनियां मंगलवार तक जारी रहने की उम्मीद है।