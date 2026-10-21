राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे अमेरिका के विशेष दूत

जेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा करने में पहले से ज्यादा सुधार आया है। इससे यूक्रेन रूसी मिसाइल हमलों का पता और भी तेजी से लगा पा रहा है।

पहले अमेरिका पर यह आरोप लगा था कि वह यूक्रेन के साथ जानकारी साझा नहीं कर रहा, जिस पर कुछ विवाद भी पैदा हुआ था। हालांकि, वॉशिंगटन ने इन दावों को गलत बताया।

ओस्लो बैठक में यह भी सामने आया कि यूक्रेन की सेना के लिए स्पेस-X का स्टारलिंक कितना जरूरी है। खासकर ऐसे समय में जब रूसी ड्रोन यूक्रेन के अलग-अलग इलाकों पर लगातार हमला कर रहे हैं।

इस बीच, जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराया कि यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार है और उसे इसमें यूरोप और अमेरिका दोनों का पूरा समर्थन मिल रहा है।