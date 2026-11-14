व्हाइट हाउस में मिलर का बड़ा दांव, आते ही बदल दिए नियम

मिलर ने कैबिनेट सदस्यों को ज्यादा आजादी देना शुरू कर दिया है और व्हाइट हाउस में लॉबिस्टों के प्रभाव को कम कर रहे हैं। वह मेमो और मीटिंग्स में व्यस्त हैं, नीतियां अपडेट कर रहे हैं और आने वाले मुश्किल मुद्दों के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनमें डेमोक्रेट्स की जांच और हालिया कैबिनेट घोटाला शामिल हैं। इन सबके बीच, मिलर ट्रंप के प्रति पूरी तरह वफादार बने हुए हैं। उनका मकसद है कि इस प्रशासन के अंतिम पड़ाव तक MAGA (मेगा) की प्राथमिकताएं सबसे आगे रहें।