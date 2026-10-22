ब्रिटेन में एक व्यक्ति ने पार्किंग टिकट फाड़कर महिला अधिकारी पर फेंका, 3 लाख रुपये का जुर्माना
ब्रिटेन के कॉर्नवॉल काउंटी में 58 वर्षीय स्टीफन लैंग को एक महिला यातायात पुलिस अधिकारी से उलझना महंगा पड़ गया। यह घटना पेनरिन के एक पार्किंग लॉट में घटी है।
उन्होंने एक पार्किंग टिकट को फाड़कर एक महिला यातायात अधिकारी पर फेंक दिया था, जिसके बाद उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह केवल कचरा फेंकने का मामला नहीं था, बल्कि इसे एक सरकारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार भी माना गया, खासतौर पर तब जब उसने पहले वाले जुर्माने को भी नहीं भरा था।
कैमरे की रिकॉर्डिंग ने लैंग को दोषी ठहराया
स्टीफन लैंग की घटना बॉडी कैमरा और CCTV में रिकॉर्ड हो गई थी। उसे गलत पार्किंग के लिए चालान किया गया था, लेकिन जुर्माना भरने की बजाय उसने वह चालान अधिकारी की तरफ उछाल दिया।
अदालत में पेश न होने पर लैंग को दोषी ठहराया गया और अब उसे जुर्माना तथा कानूनी खर्च, दोनों का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
कॉर्नवॉल की सामुदायिक सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की कैबिनेट सदस्य थलिया मारिंगटन ने जोर देकर कहा कि कचरा फेंकने या अधिकारियों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।