ब्रिटेन में एक व्यक्ति ने पार्किंग टिकट फाड़कर महिला अधिकारी पर फेंका, 3 लाख रुपये का जुर्माना

ब्रिटेन के कॉर्नवॉल काउंटी में 58 वर्षीय स्टीफन लैंग को एक महिला यातायात पुलिस अधिकारी से उलझना महंगा पड़ गया। यह घटना पेनरिन के एक पार्किंग लॉट में घटी है।

उन्होंने एक पार्किंग टिकट को फाड़कर एक महिला यातायात अधिकारी पर फेंक दिया था, जिसके बाद उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह केवल कचरा फेंकने का मामला नहीं था, बल्कि इसे एक सरकारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार भी माना गया, खासतौर पर तब जब उसने पहले वाले जुर्माने को भी नहीं भरा था।