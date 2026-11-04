श्रीलंका में 3 भारतीयों समेत 21 विदेशी वीजा उल्लंघन में गिरफ्तार, साइबर घोटाले रोकने के लिए बड़ा कदम

श्रीलंका की पुलिस ने कोलंबो के मराडाना इलाके में 21 विदेशियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 12 चीनी नागरिक, 6 बांग्लादेशी और 3 भारतीय शामिल हैं।

इन सभी पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है और वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रहने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा।

यह कार्रवाई वीजा जांच को और सख्त बनाने के बड़े अभियान का हिस्सा है, क्योंकि विदेशी आगंतुकों से जुड़े साइबर घोटालों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।