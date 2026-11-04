श्रीलंका में 3 भारतीयों समेत 21 विदेशी वीजा उल्लंघन में गिरफ्तार, साइबर घोटाले रोकने के लिए बड़ा कदम
श्रीलंका की पुलिस ने कोलंबो के मराडाना इलाके में 21 विदेशियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 12 चीनी नागरिक, 6 बांग्लादेशी और 3 भारतीय शामिल हैं।
इन सभी पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है और वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रहने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा।
यह कार्रवाई वीजा जांच को और सख्त बनाने के बड़े अभियान का हिस्सा है, क्योंकि विदेशी आगंतुकों से जुड़े साइबर घोटालों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
घोटालों के बीच पर्यटक वीज़ा जांच सख्त की गई
श्रीलंका साइबर घोटालों को रोकने के लिए लगातार नए कदम उठा रहा है, खासकर पर्यटक वीजा से जुड़े मामलों में। हाल ही में हुई इन गिरफ्तारियों से पता चलता है कि अधिकारी विदेशी नागरिकों द्वारा होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने और देश में प्रवेश करने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखने को लेकर गंभीर हैं।
बताया जा रहा है कि श्रीलंका में साइबर अपराध से जुड़े अधिकतर मामलों में विदेशियों की मिलीभगत पाई गई है, जिससे श्रीलंकाई सरकार विदेशी आगंतुकों पर सख्ती कर रही है।