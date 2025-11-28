श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से 56 की मौत; स्कूल-कार्यालय बंद, सड़क और रेलमार्ग कटा

श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों से जारी तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं और जगह-जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। आपदा को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को सरकारी कार्यालय और स्कूल बंद कर दिए हैं। देशभर में बाढ़ और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है, जबकि कई लापता हैं। 600 से अधिक घर क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। सड़क मार्ग बंद होने से बचाव कार्य बाधित है।

बारिश बादुल्ला और नुवारा में सबसे अधिक मौतें सबसे अधिक 25 मौतें बादुल्ला और नुवारा एलिया में हुई हैं, जहां भूस्खलन की चपेट में आकर कई लोग दब गए थे। यह मध्य पर्वतीय चाय उत्पादक क्षेत्र राजधानी कोलंबो से करीब 300 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। सरकारी आपदा प्रबंधन कार्यालय के मुताबिक, बादुल्ला और नुवारा एलिया क्षेत्रों में 21 लोग लापता हैं और 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विभाग की ओर से उच्च जोखिम वाले 8 जिलों में भूस्खलन का रेड अलर्ट जारी है।

असर खराब मौसम के कारण 17 जिलों में 4,000 से अधिक लोग प्रभावित श्रीलंका के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जलाशय और नदियां उफान पर हैं, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। सड़कों और रेल पटरियों पर चट्टानें और पेड़ गिरे पड़े हैं। अधिकारियों ने देश के कई हिस्सों में यात्री ट्रेनें रोक दीं और सड़कें बंद कर दीं हैं। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण देश के 17 जिलों में 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। वायुसेना हेलीकॉप्टर से बाढ़ से घिरे लोगों को बचा रही है।

