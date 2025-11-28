अमेरिका में 19 देशों के ग्रीन कार्ड की जांच होगी, ट्रंप बोले- देशों से प्रवास रोकूंगा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स पर हुई गोलीबारी के बाद बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के समय स्वीकृत शरण मामलों और 19 देशों के नागरिकों को जारी किए गए ग्रीन कार्ड की व्यापक समीक्षा का आदेश दिया है। इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि यह कदम अमेरिकी लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है।

जांच हर विदेशी की होगी जांच और स्क्रीनिंग USCIS निदेशक एडलो ने कहा कि उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर विदेशी की यथासंभव जांच और स्क्रीनिंग की जाए, जिसमें यह आकलन भी शामिल है कि वे कहां से और क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन गोलीबारी के बाद साबित होता है कि बाइडेन प्रशासन ने 4 वर्षों में बुनियादी जांच और स्क्रीनिंग मानकों को ध्वस्त करने में बिताया है और उच्च जोखिम वाले देशों से आए विदेशियों के शीघ्र पुनर्वास को प्राथमिकता दी है।

जांच इन देशों के नागरिकों की हो सकती जांच एडलो ने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति के निर्देश पर, मैंने उच्च-जोखिम वाले देशों के नागरिकों के ग्रीन कार्ड की सख्ती से दोबारा जांच का निर्देश दिया है।' विभाग ने 19 देशों के नाम नहीं दिए, लेकिन ये जून में राष्ट्रपति की घोषणा में सूचीबद्ध देशों से मेल खाते हैं, जिसमें पूर्ण-आंशिक प्रवेश निलंबन लगा था। इसमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, ​​लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला शामिल हैं।

हमला वाशिंगटन में थैंक्सगिविंग डे की पूर्व संध्या पर हुआ था हमला अमेरिका में अतिसुरक्षित व्हाइट हाउस के पास अफगानी शरणार्थी (29) रहमानुल्लाह लकनवाल ने 2 नेशनल गार्ड्स के सदस्यों पर गोलाबारी की थी, जिसमें एक की मौत हो गई है। घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा में मार-ए-लागो क्लब में थैंक्सगिविंग की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल थे। गोलीबारी के बाद ट्रंप ने अफगान नागरिकों का आव्रजन तुरंत और अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है और राजधानी में 500 अतिरिक्त गार्ड्स लगाए हैं।

