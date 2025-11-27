श्रीलंका में भारी बारिश से तबाही, भूस्खलन और बाढ़ से 33 की मौत
क्या है खबर?
श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश आफत बन गई है। यहां बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य लापता हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार, खराब मौसम के कारण 17 जिलों में 4,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सबसे अधिक 18 मौतें मध्य प्रांत के चाय उत्पादक पहाड़ी क्षेत्रों बादुल्ला और नुवारा में हुईं हैं, जो राजधानी कोलंबो से 300 किलोमीटर पूर्व में हैं।
बारिश
कई इलाकों में ट्रेन रोकी गईं, सड़कें बंद
श्रीलंकाई सरकार ने विनाशकारी आपदा को देखते हुए देश के कुछ हिस्सों में यात्री ट्रेनों रोक दी है और सड़कों को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र के कुछ इलाकों में चट्टानें, कीचड़ और पेड़ गिर गए हैं। जोरदार बारिश का अंदाजा इसी से लगता है कि बट्टिकलोवा जिले में 300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्राधिकारियों ने 8 उच्च जोखिम वाले जिलों के लिए भूस्खलन का रेड अलर्ट जारी किया है।
आपदा
श्रीलंका में क्यों हो रही इतनी तेज बारिश?
श्रीलंका के अलग-अलग इलाकों में भूस्खलन के कारण लगभग 400 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 1,100 से अधिक परिवारों को अस्थायी शिविरों में भेजा गया है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने श्रीलंका में नदियों के बढ़ते जलस्तर के बारे में चेतावनी दी है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने को कहा है। बता दें कि श्रीलंका में अभी उत्तर-पूर्वी मानसून आया है, लेकिन द्वीप के पूर्व में दबाव के कारण बारिश तेज हो गई है।
ट्विटर पोस्ट
श्रीलंका में बारिश की वजह से परेशानी
EXTREME WEATHER UPDATE ⚠️— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 27, 2025
Total adverse weather–related deaths have risen 🔺 to 31 since November 17, the DMC reports.
This includes 21 deaths in Badulla due to landslides, and 5 fatalities in Mungwaththa, Walapane in Nuwara Eliya following landslides.
DMC and other authorities… pic.twitter.com/ASOEisJog1