श्रीलंका में भारी बारिश से तबाही, भूस्खलन और बाढ़ से 33 की मौत

लेखन गजेंद्र 03:39 pm Nov 27, 202503:39 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश आफत बन गई है। यहां बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य लापता हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार, खराब मौसम के कारण 17 जिलों में 4,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से प्रभावित हैं। सबसे अधिक 18 मौतें मध्य प्रांत के चाय उत्पादक पहाड़ी क्षेत्रों बादुल्ला और नुवारा में हुईं हैं, जो राजधानी कोलंबो से 300 किलोमीटर पूर्व में हैं।