बांग्लादेश की एक कोर्ट ने शेख हसीना को 21 साल जेल की सजा सुनाई

बांग्लादेश में शेख हसीना को अब 21 साल जेल की सजा, भ्रष्टाचार मामले में दोषी साबित

लेखन गजेंद्र 01:26 pm Nov 27, 202501:26 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद गुरुवार को ढाका की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है। ढाका के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने आवामी लीग की प्रमुख को 21 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हसीना को 3 भूखंडों की धोखाधड़ी के मामलों में 7-7 साल की सजा सुनाई है, जो कुल 21 साल बनी है।