श्रीलंका का भारतीयों के लिए बड़ा तोहफा, कुछ समय के लिए बिना ETA मिलेगा प्रवेश
अगर आप श्रीलंका जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। श्रीलंका ने भारतीय यात्रियों को फिलहाल बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) के ही देश में प्रवेश की इजाजत दे दी है।
यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि उनके सिस्टम में कुछ रखरखाव का काम चल रहा है, और यह छूट अगले आदेश तक जारी रहेगी।
श्रीलंका की भारत में हाई कमिश्नर महिषिनी कोलोन ने यह खबर साझा की है। उन्होंने इस वजह से यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए माफी भी मांगी है।
श्रीलंका का लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना
श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा रोल है। इसी को ध्यान में रखते हुए, वे यात्रा को आसान बनाकर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना चाहते हैं, खासकर भारत से आने वाले यात्रियों को।
यह फैसला उनकी बड़ी योजना में फिट बैठता है। इसके जरिए वे पर्यटन को बढ़ावा देकर और अधिक राजस्व कमाना चाहते हैं, खासकर तब जब देश मुश्किल आर्थिक हालात से गुजर रहा हो।
ETA में छूट भले ही दी गई हो, लेकिन फीस छूट को लेकर कोई जानकारी नहीं है।