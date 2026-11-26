अगर आप श्रीलंका जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। श्रीलंका ने भारतीय यात्रियों को फिलहाल बिना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) के ही देश में प्रवेश की इजाजत दे दी है।

यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि उनके सिस्टम में कुछ रखरखाव का काम चल रहा है, और यह छूट अगले आदेश तक जारी रहेगी।

श्रीलंका की भारत में हाई कमिश्नर महिषिनी कोलोन ने यह खबर साझा की है। उन्होंने इस वजह से यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा के लिए माफी भी मांगी है।