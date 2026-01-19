स्पेन: पटरी से उतरने के बाद दो तेज रफ्तार ट्रेनों की टक्कर, 21 की मौत

स्पेन के कॉर्डोबा प्रांत में रविवार देर शाम एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरने के बाद सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा गई। हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हुई है। हादसा अदमूज कस्बे के पास अंडालूसिया क्षेत्र में हुई है। हादसे में 100 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य भी काफी कठिन परिस्थितियों में चलाया गया है।

हादसा कैसे हुआ हादसा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इर्यो की एक तेज रफ्तार ट्रेन मलागा से मैड्रिड जा रही थी, तभी वह पटरी से उतर गई और विपरीत दिशा पर चली गई। तभी मैड्रिड से दक्षिणी शहर हुएलवा जा रही रेनफे की एक ट्रेन आ गई, जिससे उसकी भीषण टक्कर हो गई। स्पेन के रेल अवसंरचना प्रबंधक एडीफ ने बताया कि हादसा इर्यो ट्रेन के कॉर्डोबा से मैड्रिड के लिए रवाना होने के लगभग 10 मिनट बाद हुआ है।

जांच दोनों ट्रेनों में सवार थे 400 लोग रेल अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय इर्यो ट्रेन में 300 से अधिक यात्री सवार थे, जबकि रेनफे सेवा में लगभग 100 लोग सवार थे। कोर्डोबा के अग्निशमन प्रमुख पाको कारमोना ने मीडिया को बताया कि इर्यो ट्रेन को खाली करा लिया गया था, लेकिन रेनफे के डिब्बों के अंदर की स्थिति कहीं ज्यादा खराब थी, उसमें यात्री फंसे हुए थे। क्षेत्रीय स्वास्थ्य मंत्री एंटोनियो सैन्ज़ ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

हादसा अभी नई बनी थी पटरी परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने मीडिया को बताया कि हादसा जिस पटरी पर हुआ है, उसका हाल ही में पूरी तरह से नवीनीकरण किया गया था और पटरी से उतरने वाली इर्यो ट्रेन भी नई ती। उन्होंने इस दुर्घटना को "बेहद अजीब" बताया। हादसे के बाद कई ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक समिति गठित की है। अधिकारियों ने हादसे को भयावह बताया है।

दुख हादसे को लेकर दुख जताया स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस त्रासदी को देश के लिए गहरे दर्द की रात बताया और कहा कि कोई भी शब्द पीड़ितों और उनके परिवारों के दुख को कम नहीं कर सकता। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि वह कॉर्डोबा से आ रही भयानक खबरों पर नजर रख रही हैं। उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। राजमहल ने बताया कि राजा फेलिप VI और रानी लेटिजिया ने घटना पर चिंतित हैं।