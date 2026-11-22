नकल के हाई-टेक खेल ने ली शिक्षा मंत्री की कुर्सी, दक्षिण कोरिया में अब वाई-फाई ब्लॉक
दक्षिण कोरिया के शिक्षा मंत्री चोई क्यो-जिन ने एक बड़े परीक्षा नकल घोटाले के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल, नेशनल टैक्स अकाउंटेंट एग्जाम में टॉप करने वाले एक छात्र ने मिनी-कैमरा और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके लगभग पूरे नंबर हासिल करने की बात कबूल की थी। यह कबूलनामा बड़े सूनुंग कॉलेज प्रवेश परीक्षा से ठीक पहले आया था। इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा था और परीक्षा की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े हो गए थे।
अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर वाई-फाई ब्लॉक किया
राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने चोई का इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया, जिससे साफ होता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। तकनीक की मदद से होने वाली नकल को रोकने के लिए, अब अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर पब्लिक वाई-फाई को ब्लॉक कर रहे हैं। यहां तक कि छात्रों के कपड़ों के बटनों को भी स्टिकर से सील किया जा रहा है। हालांकि, 19 नवंबर को हुई परीक्षाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के गलत इस्तेमाल के 111 मामले सामने आए थे। इससे साफ है कि सभी के लिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है।