राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने चोई का इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया, जिससे साफ होता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। तकनीक की मदद से होने वाली नकल को रोकने के लिए, अब अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर पब्लिक वाई-फाई को ब्लॉक कर रहे हैं। यहां तक कि छात्रों के कपड़ों के बटनों को भी स्टिकर से सील किया जा रहा है। हालांकि, 19 नवंबर को हुई परीक्षाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के गलत इस्तेमाल के 111 मामले सामने आए थे। इससे साफ है कि सभी के लिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है।