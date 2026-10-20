उत्तर कोरिया की धमकियों पर दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी, कहा- कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा
उत्तर कोरिया की ओर से सीमा पर सैन्य मजबूती की लगातार मिल रही धमकियों पर दक्षिण कोरिया ने नाराजगी जताई है।
दक्षिण कोरिया का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया अपनी हालिया सैन्य धमकियां जारी रखता है, तो उसे 'कड़ी कार्रवाई' का सामना करना पड़ेगा।
यह चेतावनी तब आई है, जब प्योंगयांग ने सीमा पर और टैक्टिकल स्ट्राइक हथियार तैनात करने के साथ-साथ दक्षिण की तरफ लाउडस्पीकर पर प्रचार फिर से शुरू करने की धमकी दी थी।
सियोल ने कहा है कि कोरियाई प्रायद्वीप पर हालात खराब होने से रोकने के लिए वह पूरी तरह से ठोस कदम उठाने को तैयार है।
दक्षिण कोरिया ने जवाबी कदमों को सही ठहराया, सैन्य तैयारी जांची
उत्तर कोरिया की हरकतों से तनाव और बढ़ गया है। सियोल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्योंगयांग की बॉर्डर पर और टैक्टिकल स्ट्राइक हथियार तैनात करने और साउथ की तरफ लाउडस्पीकर ब्रॉडकास्ट फिर से शुरू करने की धमकियों पर गहरी चिंता जताई है।
शीर्ष सैन्य अधिकारी अग्रिम पंक्ति की तैयारियों की जांच कर रहे हैं। सियोल का कहना है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए वह हर चुनौती का मजबूती से जवाब देगा।
सियोल का कनहा है कि "अगर उत्तर कोरिया हमारे सही तरीकों का इस्तेमाल आगे उकसाने वाली कार्रवाई करने के बहाने के तौर पर करता है, तो हम उसे कड़ी सजा देंगे।"