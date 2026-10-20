उत्तर कोरिया की धमकियों पर दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी, कहा- कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा

उत्तर कोरिया की हरकतों से तनाव और बढ़ गया है। सियोल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्योंगयांग की बॉर्डर पर और टैक्टिकल स्ट्राइक हथियार तैनात करने और साउथ की तरफ लाउडस्पीकर ब्रॉडकास्ट फिर से शुरू करने की धमकियों पर गहरी चिंता जताई है।

शीर्ष सैन्य अधिकारी अग्रिम पंक्ति की तैयारियों की जांच कर रहे हैं। सियोल का कहना है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए वह हर चुनौती का मजबूती से जवाब देगा।

सियोल का कनहा है कि "अगर उत्तर कोरिया हमारे सही तरीकों का इस्तेमाल आगे उकसाने वाली कार्रवाई करने के बहाने के तौर पर करता है, तो हम उसे कड़ी सजा देंगे।"

