सैन्य गतिविधियों पर रोक वाले इलाकों में बारूदी सुरंग धमाके के बाद उत्तर-दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा
पिछले महीने विसैन्यीकृत क्षेत्र (DMZ) में हुए एक बारूदी सुरंग धमाके में कई दक्षिण कोरियाई सैनिकों के घायल होने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ गया है।
दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह "उत्तर कोरिया के साथ अपनी सैन्य सीमा की रक्षा के लिए कड़ा जवाब देगा" और प्योंगयांग से सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाना बंद करने का आग्रह किया है।
वहीं, अधिकारी दक्षिण कोरिया पर दबाव बना रहे हैं कि हालात और बिगड़ने से पहले वह स्थिति को शांत करे।
बता दें कि DMZ एक ऐसा इलाका होता है, जहां 2 देशों या युद्धरत पक्षों के बीच समझौते के तहत सैन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है।
किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया विरोधी प्रसारण शुरू करने की बात कही
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की शक्तिशाली बहन किम यो जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया सीमा पर लाउडस्पीकर के जरिए दक्षिण कोरिया विरोधी संदेशों का प्रसारण फिर से शुरू करेगा।
यह एक पुरानी मनोवैज्ञानिक रणनीति है, जो आमतौर पर दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाती है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वी सुंग-लाक ने कहा कि दक्षिण कोरिया "उत्तर कोरिया के साथ अपनी सैन्य सीमा की रक्षा के लिए कड़ा जवाब देगा" और प्योंगयांग से अंतर-कोरियाई सीमा के पास किलेबंदी का काम तुरंत रोकने की मांग की।
उन्होंने सबको यह भी याद दिलाया कि DMZ के पास शांति अभी भी कितनी नाज़ुक बनी हुई है।