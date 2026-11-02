सैन्य गतिविधियों पर रोक वाले इलाकों में बारूदी सुरंग धमाके के बाद उत्तर-दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ा

पिछले महीने विसैन्यीकृत क्षेत्र (DMZ) में हुए एक बारूदी सुरंग धमाके में कई दक्षिण कोरियाई सैनिकों के घायल होने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ गया है।

दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह "उत्तर कोरिया के साथ अपनी सैन्य सीमा की रक्षा के लिए कड़ा जवाब देगा" और प्योंगयांग से सीमा पर अपनी सुरक्षा बढ़ाना बंद करने का आग्रह किया है।

वहीं, अधिकारी दक्षिण कोरिया पर दबाव बना रहे हैं कि हालात और बिगड़ने से पहले वह स्थिति को शांत करे।

बता दें कि DMZ एक ऐसा इलाका होता है, जहां 2 देशों या युद्धरत पक्षों के बीच समझौते के तहत सैन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है।