दक्षिण कोरिया होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब भेज रहा चेंग्हे नौसेना इकाई, क्या है कारण
अमेरिका और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच दक्षिण कोरिया अपनी चेंग्हे नौसेना इकाई को होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब भेज रहा है।
इसका मुख्य लक्ष्य अपने लोगों और अहम समुद्री व्यापार मार्गों को अधिक सुरक्षा देना है।
बताया जा रहा है कि कोरियाई सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में और मदद करने का दबाव है, और वह इस तनावपूर्ण इलाके से व्यापार को सुरक्षित रूप से चलाना चाहती है, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है।
चेंग्हे ओमान के दुक्म के पास काम कर सकती है
चेंग्हे इकाई जल्द ही ओमान के दुक्म बंदरगाह के पास अपनी गतिविधियां चला सकती है। यह जगह होर्मुज से लगभग 650 किलोमीटर दूर है।
इस दल में और अधिक कर्मचारी जोड़े जाएंगे और एक नया गश्ती विमान भी शामिल होगा। इन नई सुविधाओं से दक्षिण कोरिया को महत्वपूर्ण तेल शिपमेंट पर कड़ी नजर रखने में आसानी होगी, खासकर क्योंकि उसके तेल का अधिकतर हिस्सा मध्य पूर्व से ही आता है।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा है कि उनका मकसद सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन वे सीधे किसी टकराव में शामिल नहीं होना चाहते।