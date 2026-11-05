दक्षिण कोरिया होर्मुज जलडमरूमध्य के करीब भेज रहा चेंग्हे नौसेना इकाई, क्या है कारण

चेंग्हे इकाई जल्द ही ओमान के दुक्म बंदरगाह के पास अपनी गतिविधियां चला सकती है। यह जगह होर्मुज से लगभग 650 किलोमीटर दूर है।

इस दल में और अधिक कर्मचारी जोड़े जाएंगे और एक नया गश्ती विमान भी शामिल होगा। इन नई सुविधाओं से दक्षिण कोरिया को महत्वपूर्ण तेल शिपमेंट पर कड़ी नजर रखने में आसानी होगी, खासकर क्योंकि उसके तेल का अधिकतर हिस्सा मध्य पूर्व से ही आता है।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा है कि उनका मकसद सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन वे सीधे किसी टकराव में शामिल नहीं होना चाहते।