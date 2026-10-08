प्रतिबंध के बीच दक्षिण कोरिया से रूस को भेजा गया 1.76 लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल, जांच शुरू

दक्षिण कोरिया से इस गर्मी में रूस को 1.76 लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल ईंधन भेजा गया है, जिसने अमेरिका और यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा दिया है।

यह जानकारी हाल में द गार्डियन की रिपोर्ट में सामने आई है। दक्षिण कोरिया सरकार ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि उसके बंदरगाहों से रूस को डीजल ईंधन क्यों भेजा गया है।

सरकार ने बताया है कि अगर किसी भी नियम का उल्लंघन पाया गया, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (EU) ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं।