सिंगापुर में भारतीय महिला को वेट्रेस से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 1.7 लाख रुपये का जुर्माना

सुशील के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें अपने किए पर वाकई बहुत पछतावा है। उनके इस काम के पीछे कोई यौन इरादा नहीं था। उन्होंने वेट्रेस को भावनात्मक पीड़ा के लिए 1,500 सिंगापुर डॉलर (करीब 1.11 लाख रुपये) दिए हैं। वेट्रेस ने इस घटना के बाद अपनी नौकरी गंवाने की वजह से हुए आय के नुकसान के लिए भी मुआवजे की मांग की थी। हालांकि, जज ने कहा कि इस दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि नौकरी से जुड़े मामलों को अलग से निपटाया जाना चाहिए।