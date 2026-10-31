सिंगापुर में भारतीय महिला को वेट्रेस से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 1.7 लाख रुपये का जुर्माना
सिंगापुर की एक अदालत ने 32 साल की भारतीय महिला सोनिक अर्चना सुशील पर 2,500 सिंगापुर डॉलर (करीब 1.7 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है। उन्होंने मरीना बे सैंड्स में 14 मार्च को 20 साल की एक वेट्रेस के साथ छेड़छाड़ करने का अपना जुर्म कबूल कर लिया था। सुशील ने वेट्रेस को गलत तरीके से छुआ था, उसे धक्का दिया और एक आपत्तिजनक इशारा भी किया था। इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई थी।
सुशील ने भावनात्मक पीड़ा के लिए चुकाए 1.11 लाख रुपये
सुशील के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें अपने किए पर वाकई बहुत पछतावा है। उनके इस काम के पीछे कोई यौन इरादा नहीं था। उन्होंने वेट्रेस को भावनात्मक पीड़ा के लिए 1,500 सिंगापुर डॉलर (करीब 1.11 लाख रुपये) दिए हैं। वेट्रेस ने इस घटना के बाद अपनी नौकरी गंवाने की वजह से हुए आय के नुकसान के लिए भी मुआवजे की मांग की थी। हालांकि, जज ने कहा कि इस दावे का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि नौकरी से जुड़े मामलों को अलग से निपटाया जाना चाहिए।