यह नई संधि साल 2022 में सोलोमन द्वीप और चीन के बीच हुए एक गोपनीय समझौते के बाद हुई है।

उस समझौते को लेकर पश्चिमी विश्लेषकों ने संभावित सैन्य योजनाओं पर चिंता जताई थी। हालांकि चीन ने उस समय यह दावा किया था कि उसका वहां कोई सैन्य ठिकाना बनाने का इरादा नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस पर जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया अब प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा पार्टनर के तौर पर अपनी भूमिका बढ़ा रहा है।

उन्होंने पापुआ न्यू गिनी और फिजी के साथ हुए ऐसे ही समझौतों का भी जिक्र किया।