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फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध
फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा बैन

फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jul 22, 2026
03:41 pm
क्या है खबर?

फ्रांस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। यह नियम जनवरी, 2027 से पूरी तरह लागू होगा। इसके साथ ही फ्रांस ऐसा कानून लागू करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों की मानसिक सेहत की सुरक्षा करना और उन्हें सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना है।

नियम

दो चरणों में लागू होगा नया नियम

यह कानून दो चरणों में लागू किया जाएगा। सबसे पहले सितंबर से 15 साल से कम उम्र के बच्चे नए सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे और हर नए अकाउंट के लिए उम्र का सत्यापन जरूरी होगा।

इसके बाद जनवरी, 2027 से यह नियम सभी पुराने अकाउंट पर भी लागू कर दिया जाएगा।

इसके बाद फ्रांस में हर सोशल मीडिया यूजर्स को अपनी उम्र साबित करनी होगी, तभी वह इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेगा।

वजह

सरकार ने बताया क्यों जरूरी है फैसला?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है।

सरकार का कहना है कि उम्र की जांच करने वाले ऑनलाइन सिस्टम पहले से मौजूद हैं और सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने निजता, नियमों के पालन और बच्चों के इन नियमों से बच निकलने की आशंका जताई है।

इसके बावजूद सरकार का कहना है कि यह कानून बच्चों के हित में जरूरी कदम है, जिससे ऑनलाइन सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी।

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कानून

दूसरे देशों में भी बन रहे ऐसे कानून

फ्रांस के इस फैसले के बाद यूरोप के दूसरे देशों में भी ऐसे कानूनों पर तेजी से काम हो रहा है।

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई थी। वहीं ब्रिटेन भी जनवरी, 2027 से ऐसा नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है।

यूरोपीय संघ भी बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रहा है, जिस पर कई देशों की नजर बनी हुई है।

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