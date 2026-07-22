फ्रांस में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा बैन

फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:41 pm Jul 22, 202603:41 pm

क्या है खबर?

फ्रांस की संसद ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। यह नियम जनवरी, 2027 से पूरी तरह लागू होगा। इसके साथ ही फ्रांस ऐसा कानून लागू करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बच्चों की मानसिक सेहत की सुरक्षा करना और उन्हें सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाना है।