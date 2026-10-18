दक्षिण पूर्व एशिया में एयर प्यूरीफायर की बिक्री 600 प्रतिशत बढ़ी, बच्चों की सेहत पर गंभीर खतरा

कुआलालंपुर के पास की एक रिपोर्ट में बताया कि बिक्री और रोजाना की किराएदारी में 35 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं, 'कोर्ट्स' जैसे बड़े रिटेल स्टोर्स पर एयर प्यूरीफायर की बिक्री सिर्फ 2 हफ्तों में 600 प्रतिशत बढ़ गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह धुंध बच्चों के लिए खासकर खतरनाक है। पर्यावरण स्वास्थ्य विशेषज्ञ जुलियाना जलालुद्दीन ने जोर देकर कहा कि अभी से बच्चों को इस धुंध से बचाना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में उन्हें सांस से जुड़ी गंभीर दिक्कतें न हों।