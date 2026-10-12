ब्रिटेन में अब शोषित कुशल श्रमिक बेधड़क बदल सकेंगे नियोक्ता, वीजा रहेगा सुरक्षित

यह नया नियम खासतौर पर ऐसे कमजोर मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो पहले खराब परिस्थितियों में भी अपनी बात कहने या नौकरी छोड़ने से डरते थे।

होम ऑफिस ने कुछ ऐसे मामले भी बताए हैं, जैसे एक महिला ने ब्रिटेन में स्थिर और पूरे समय की देखभाल (केयर) की नौकरी के लिए एक एजेंसी को 20,000 पाउंड दिए थे, लेकिन बाद में उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ।

शोषण के खिलाफ चल रहे एक बड़े अभियान के तहत, अब तक 6,600 से अधिक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। स्पॉन्सर्ड वीजा पर ब्रिटेन गए भारतीय नागरिकों के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन नौकरी बदलने के लिए अभी भी यह जरूरी होगा कि आधुनिक गुलामी का शिकार होने की आधिकारिक पहचान मिले।