संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर CJI सूर्यकांत ने कहा- अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए

संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर CJI सूर्यकांत ने कहा- अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए

लेखन गजेंद्र 04:48 pm Oct 12, 202604:48 pm

क्या है खबर?

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि जब भारत के संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने यह बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 33वें स्थापना दिवस समारोह में कही। CJI सूर्यकांत ने कहा कि NHRC ने अवसर को जल विषय पर सम्मेलन के साथ मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने मानवाधिकार आयोगों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर भी चर्चा की।