गौरव खन्ना को 'श्रीराम' के किरदार के लिए मिल रही तारीफ

गौरव खन्ना 'श्रीराम' बने तो निशाने पर आए रणबीर कपूर, लोगों ने शुरू की तुलना

लेखन ज्योति सिंह 04:45 pm Oct 12, 202604:45 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर अपनी आगामी फिल्म 'रामायण' से चर्चा में हैं, जिसमें उन्हें 'श्रीराम' के किरदार में देखा जाएगा। यह पहला मौका है, जब अभिनेता किसी पौराणिक फिल्म का हिस्सा बने हैं। उनके इस किरदार को कुछ लोगों से समर्थन मिल रहा है, तो कुछ लोग उन्हें नापसंद भी कर रहे हैं। इस बीच, टीवी अभिनेता गौरव खन्ना का 'श्रीराम' की भूमिका में वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोगों ने उनके और रणबीर के बीच तुलना शुरू कर दी है।