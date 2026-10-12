दिल्ली में ही खेला जाएगा भारत बनाम श्रीलंका वनडे मुकाबला, BCCI ने की पुष्टि

श्रीलंका टीम का भारत दौरा दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें 3 वनडे और 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

वनडे सीरीज की शुरुआत दिल्ली में होगी और उसके बाद दूसरा और तीसरा मैच क्रमशः बेंगलुरु और अहमदाबाद में खेला जाएगा।

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 19 दिसंबर को तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेला जाएगा। ऐसे में अब सैकिया के इस बयान के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।