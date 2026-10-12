वोल्वो EX90 इलेक्ट्रिक SUV 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देती है

वोल्वो EX90 इलेक्ट्रिक SUV भारत में लॉन्च, जानिए कितनी देती है रेंज

क्या है खबर?

स्वीडिश कार कंपनी वोल्वो ने अपनी नई टॉप-रेंज कार EX90 इलेक्ट्रिक SUV को भारत में लॉन्च कर दिया है। EX90 की कीमत इसके पेट्रोल/डीजल इंजन वाले मॉडल XC90 से 27.2 लाख रुपये ज्यादा है क्योंकि यह कहीं ज्यादा आधुनिक और नए टेक्नोलॉजी फीचर्स से लैस है। यह नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार केवल 6-सीटर वाले पूरी तरह से फीचर्स से लैस 'अल्ट्रा' वेरिएंट में मिलेगी। 31 दिसंबर से पहले बुकिंग कराने वालों को एक शुरुआती ओनरशिप पैकेज भी मिलेगा।