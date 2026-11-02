नेपाल के राष्ट्रीय पार्क में फंसे 6 भारतीय पर्यटकों को बचाया गया

यह पर्यटक समूह धो इलाके में घुस गया था, जबकि वहां के स्थानीय लोगों ने खराब मौसम को लेकर चेतावनी दी थी। उनके पास जरूरी परमिट भी नहीं थे।

वे काठमांडू से करीब 300 किलोमीर उत्तर-पश्चिम में शेय फोकसुंडो रूरल म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 8 के धो इलाके में गए थे।



खराब मौसम की वजह से उन्हें बचाने की शुरुआती कोशिशों में देरी हुई। आखिरकार, जब वे शे-फोक्सुंडो झील से लौट रहे थे, तब उन्हें नुमला और वाग्ला दर्रों पर पाया गया।

जहां पर्यटक फंसे थे वह 3,600 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी गहराई लगभग 145 मीटर है।