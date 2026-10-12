सिंगापुर राष्ट्रपति की AI पर बड़ी चेतावनी, कहा- छिन सकती है स्नातकों की पहली नौकरी

सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शणमुगरत्नम ने सोमवार को बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और वर्ल्ड बैंक की बैठकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर एक बड़ी चिंता जाहिर की।

उन्होंने कहा कि AI की वजह से नए स्नातकों को शुरुआती नौकरियां मिलने में दिक्कत हो सकती है। उन्होंने साफ कहा कि इसके सबूत अभी से दिख रहे हैं और उन सेक्टरों में सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं, जहां AI का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है।

राष्ट्रपति शणमुगरत्नम ने सभी देशों से इस बात को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है।