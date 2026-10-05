सिंगापुर सरकार ने जन्मदर बढ़ाने के लिए लॉन्च किया 'फर्स्टडेट' ऐप, सरकारी कर्मचारी कर सकेंगे उपयोग
सिंगापुर सरकार ने घटती जन्म दर को देखते हुए 21 से 35 साल के अविवाहित सरकारी कर्मचारियों के लिए 'फर्स्टडेट' नाम का एक नया डेटिंग ऐप शुरू किया है।
सरकार को उम्मीद है कि इस ऐप के जरिए लोगों के बीच सच्चे और गहरे रिश्ते बन पाएंगे, ताकि देश में तेजी से घटती जन्म दर की चुनौती का सामना किया जा सके।
सरकार का कहना है कि आजकल के युवा शादी करने में देर कर रहे हैं, ऐसे में सरकार ने यह नया तरीका अपनाया है ताकि लोग एक-दूसरे से बेहतर ढंग से जुड़ सकें।
बता दें कि देश की जन्म दर प्रति महिला 0.87 बच्चों के रिकॉर्ड सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।
फर्स्टडेट हर महीने एक उपयुक्त मैच देगा
इस ऐप में यूजर्स को उनकी साझा पसंद, लाइफस्टाइल और उन बातों के हिसाब से मैच किया जाता है, जिन पर वे कोई समझौता नहीं करना चाहते, जैसे कि बच्चों की चाहत।
आपको हर महीने सिर्फ एक ही मैच मिलता है, जिसे एक 'स्मार्ट' एल्गोरिदम आपके लिए चुनता है। इस मैच के साथ एक कंपेटिबिलिटी स्कोर और एक पर्सनल नोट भी दिया जाता है।
आपको मैच को स्वीकार या मना करने के लिए 72 घंटे का समय मिलता है। आपकी सुरक्षा और निजता का पूरा ध्यान रखते हुए, 'सिंगपास' के जरिए पहचान की पुष्टि की जाती है।
पहली मुलाकातों का अजीबपन कम करने के लिए ऐप में 'डेट क्वेस्ट्स' जैसी खास सुविधाएं भी दी गई हैं। यह नया तरीका सिंगापुर की पुरानी शादी-ब्याह कराने की परंपरा को आधुनिक रूप देता है, लेकिन इसमें उपयोगकर्ता की पसंद को सबसे ऊपर रखा गया है।