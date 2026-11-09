शेख हसीना की घर वापसी को BNP ने दिखाया 'नो एंट्री' का बोर्ड, पासपोर्ट लौटाने से इनकार

BNP नेता खसरुल कबीर खोकन का कहना है कि हसीना के शासनकाल के दौरान हुए 'मानवता के खिलाफ अपराधों' की वजह से लोगों ने उन्हें नकार दिया है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी वापसी के खिलाफ देश में आम सहमति बन चुकी है और तारीक रहमान की तारीफ की कि उन्होंने देश में स्थिरता बनाए रखी है।

BNP के मुताबिक, हसीना के राजनीतिक दिन खत्म हो चुके हैं और देश उनके बिना आगे बढ़ चुका है।

बांग्लादेश सरकार में मंत्री हुमायूं कबीर ने भी हसीना की पासपोर्ट के जरिए वापसी का विरोध किया है।