शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी हुई मुश्किल, लटकी प्रत्यर्पण की तलवार
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी शर्तों पर घर लौटना चाहती हैं, लेकिन उनकी राह में कई दिक्कतें हैं। भारत भले ही उन्हें वापस जाने से नहीं रोक रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण की अर्जी दी है। इससे उनकी वापसी की प्रक्रिया में देर हो सकती है। असल में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हसीना के पास अभी कोई मान्य पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं है। ऐसे में उनका वापस लौटना मुमकिन नहीं है।
हसीना का पासपोर्ट रद्द, पहचान पत्र ब्लॉक
हसीना की यात्रा संबंधी परेशानियां तब शुरू हुईं जब 22 अगस्त, 2024 को उनका कूटनीतिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। इसके बाद 16 फरवरी, 2025 को उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र को भी ब्लॉक कर दिया गया। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश ने जिस तरह उन्हें ये दस्तावेज देने से मना किया है, वो अंतरराष्ट्रीय नियमों (जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) के खिलाफ है। ये नियम हर व्यक्ति को अपने देश लौटने का अधिकार देते हैं। कुछ अधिकारी भले ही यह बहस कर रहे हैं कि क्या उन्हें वाकई इन कागजात की जरूरत है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह उनका एक बुनियादी अधिकार है जिस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।