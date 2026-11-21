हसीना की यात्रा संबंधी परेशानियां तब शुरू हुईं जब 22 अगस्त, 2024 को उनका कूटनीतिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। इसके बाद 16 फरवरी, 2025 को उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र को भी ब्लॉक कर दिया गया। जानकारों का कहना है कि बांग्लादेश ने जिस तरह उन्हें ये दस्तावेज देने से मना किया है, वो अंतरराष्ट्रीय नियमों (जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) के खिलाफ है। ये नियम हर व्यक्ति को अपने देश लौटने का अधिकार देते हैं। कुछ अधिकारी भले ही यह बहस कर रहे हैं कि क्या उन्हें वाकई इन कागजात की जरूरत है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि यह उनका एक बुनियादी अधिकार है जिस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।