शहबाज शरीफ ने ट्रंप को भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने का श्रेय दिया, नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया

पुरस्कार नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया शरीफ ने आगे कहा, "पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, क्योंकि उन्होंने पहले भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने और फिर युद्ध विराम के लिए अपनी अद्भुत टीम के साथ असाधारण प्रयास किए। ट्रंप इस पुरस्कार के सबसे वास्तविक और सबसे अद्भुत उम्मीदवार हैं।" शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक 7 और इजरायल-हमास को मिलाकर 8 युद्ध रोक दिए हैं।

श्रेय ट्रंप युद्ध न रोकते तो कोई जीवित न बचता- शरीफ शरीफ ने आगे कहा, "अगर यह सज्जन, जो जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, उन 4 दिनों में अपनी अद्भुत टीम के साथ हस्तक्षेप न करते, तो युद्ध उस स्तर तक बढ़ सकता था जहां कोई भी यह बताने के लिए जीवित नहीं बचता कि क्या हुआ।" शरीफ ने आगे राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी को मध्यस्थता के लिए श्रेय देते हुए कहा कि आपके बहुमूल्य योगदान को इतिहास स्वर्णिम शब्दों में याद रखेगा।