शहबाज शरीफ ने ट्रंप को भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने का श्रेय दिया, नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया
क्या है खबर?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मिस्र में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ की और भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने का श्रेय दिया। शरीफ ने शर्म अल-शेख में वैश्विक नेताओं के सामने कहा, "आज का दिन समकालीन इतिहास के सबसे महान दिनों में एक है, क्योंकि ट्रंप के नेतृत्व में प्रयासों के बाद शांति प्राप्त हुई है, जो वास्तव में शांति के प्रतीक हैं। ट्रंप ने इसके लिए पूरे महीने अथक परिश्रम किया है।"
पुरस्कार
नोबेल पुरस्कार का हकदार बताया
शरीफ ने आगे कहा, "पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, क्योंकि उन्होंने पहले भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने और फिर युद्ध विराम के लिए अपनी अद्भुत टीम के साथ असाधारण प्रयास किए। ट्रंप इस पुरस्कार के सबसे वास्तविक और सबसे अद्भुत उम्मीदवार हैं।" शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक 7 और इजरायल-हमास को मिलाकर 8 युद्ध रोक दिए हैं।
श्रेय
ट्रंप युद्ध न रोकते तो कोई जीवित न बचता- शरीफ
शरीफ ने आगे कहा, "अगर यह सज्जन, जो जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं, उन 4 दिनों में अपनी अद्भुत टीम के साथ हस्तक्षेप न करते, तो युद्ध उस स्तर तक बढ़ सकता था जहां कोई भी यह बताने के लिए जीवित नहीं बचता कि क्या हुआ।" शरीफ ने आगे राष्ट्रपति ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी को मध्यस्थता के लिए श्रेय देते हुए कहा कि आपके बहुमूल्य योगदान को इतिहास स्वर्णिम शब्दों में याद रखेगा।
जानकारी
ट्रंप ने शरीफ को अपनी तारीफ के लिए कहा?
शरीफ ने मंच तब संभाला, जब ट्रंप ने बीच में अपने भाषण को रोककर शरीफ को अपनी तारीफ के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से पूछा, "क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? वही कहें जो आपने मुझसे पिछले दिनों कहा था।"