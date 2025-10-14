डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने की नरेंद्र मोदी की तारीफ, क्या कहा?
क्या है खबर?
इजरायल और हमास के बीच पिछले 2 साल से चल रहे युद्ध के विराम के बाद मिस्र में गाजा शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का श्रेय लिया और उम्मीद की कि भारत और पाकिस्तान आगे अच्छा काम करते रहेंगे।
बयान
क्या बोले ट्रंप?
ट्रंप ने शर्म अल-शेख में कहा, "भारत महान देश है, जिसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान-भारत एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे।" इस दौरान शरीफ ट्रंप के पीछे खड़े थे। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की और शरीफ की तरफ इशारा कर कहा, "क्षेत्रीय शांति अच्छे काम करने वाले अच्छे दोस्तों पर निर्भर करती है। वह इसे संभव बनाने में मदद करेंगे, है न?"
सम्मेलन
गाजा शांति सम्मेलन में नहीं गए हैं प्रधानमंत्री मोदी
गाजा सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए। उनकी जगह भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया। कीर्ति वर्धन 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद ट्रंप से आधिकारिक तौर पर मिलने वाले पहले भारतीय मंत्री थे। वे प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में शामिल हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत करता है और आशा करता है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी।
बयान
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को दिया धन्यवाद
प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इजरायल-हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के लिए ट्रंप के "अटूट प्रयासों" की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, 'हम 2 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं। उनकी आजादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के शांति के लिए अटूट प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं।'