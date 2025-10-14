डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने की नरेंद्र मोदी की तारीफ, क्या कहा? 

बयान

क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने शर्म अल-शेख में कहा, "भारत महान देश है, जिसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान-भारत एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे।" इस दौरान शरीफ ट्रंप के पीछे खड़े थे। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की और शरीफ की तरफ इशारा कर कहा, "क्षेत्रीय शांति अच्छे काम करने वाले अच्छे दोस्तों पर निर्भर करती है। वह इसे संभव बनाने में मदद करेंगे, है न?"