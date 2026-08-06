शाकिब अल हसन के घर पर हमला, शेख हसीना के भाषण के बाद क्या-क्या हुआ?

ये घटना मगुरा-1 में स्थित शाकिब के पुश्तैनी घर पर करीब रात 8:45 बजे हुई। उपद्रवियों ने उनके घर पर पेट्रोल बम और पत्थर फेंके और तोड़फोड़ की। हमलावरों ने घर को आग के हवाले करने की भी कोशिश की। घर में कोई नहीं था, इसलिए हमले में कोई घायल नहीं हुआ।

पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान तुरंत पता नहीं चल सकी है। घर के आसपास सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।