उत्तर प्रदेश में BSP के इकलौते विधायक का निधन

कौन थे उत्तर प्रदेश में BSP के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह, जिनका कैंसर से हुआ निधन?

लेखन गजेंद्र 11:11 am Aug 06, 202611:11 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की 403 सीटों वाली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) से उमाशंकर सिंह इकलौते विधायक थे, जिनका बुधवार को कैंसर के कारण निधन हो गया। बलिया जिले के रसड़ा सीट से 55 वर्षीय उमाशंकर का ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज चल रहा था। उनके निधन पर BSP प्रमुख मायावती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। कौन थे उमाशंकर, जिनके निधन से प्रदेश विधानसभा में BSP का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया है?