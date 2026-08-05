शेख हसीना 2 साल बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आई हैं

शेख हसीना का पहला सार्वजनिक भाषण, बोलीं- मैं अपने लोगों के पास लौटूंगी

लेखन आबिद खान 07:20 pm Aug 05, 202607:20 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना करीब 2 साल बाद सार्वजनिक तौर पर नजर आई हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को उन्होंने ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे पिछले 2 सालों से अपने प्रिय बांग्लादेश को रोते हुए देख रही हैं। उन्होंने कहा, "हमने इस बांग्लादेश की कभी कल्पना नहीं की थी। 30 लाख लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी नहीं दी थी।" बांग्लादेश छोड़ने के बाद यह पहली बार है, जब हसीना ने सार्वजनिक भाषण दिया है।