बाबर आजम बतौर कप्तान 11 टेस्ट मैच जीत चुके हैं (फाइल तस्वीर)

टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तान

लेखन आदर्श कुमार 11:25 am Aug 06, 202611:25 am

क्या है खबर?

टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी किसी भी खिलाड़ी के करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक मानी जाती है। रणनीति, धैर्य और नेतृत्व क्षमता के दम पर ही कोई कप्तान अपनी टीम को लगातार जीत की राह पर ले जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी कई ऐसे सफल कप्तान मिले, जिन्होंने अपनी अगुआई में टीम को ऐतिहासिक टेस्ट जीत दिलाईं। ऐसे में आइए टेस्ट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले कप्तानों पर नजर डालते हैं।