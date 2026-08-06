'आवारापन 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 9 बदलाव के बाद मिली ये रेटिंग

मिड-डे के मुताबिक, जांच समिति ने फिल्म निर्माताओं को इसमें 9 संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।

सेंसर बोर्ड ने फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक दृश्यों को कम करने के लिए कहा है। अपशब्दों को कम करने और नशीली दवाओं, धूम्रपान और बाल तस्करी के खिलाफ चेतावनी जोड़ने जैसे बदलाव के निर्देश भी दिए गए हैं।

इन सभी बदलाव के बाद, 5 अगस्त को बोर्ड ने 9 देकर 'आवारापन 2' को पास किया।