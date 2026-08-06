'आवारापन 2' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, 9 बदलाव के बाद मिली ये रेटिंग
क्या है खबर?
इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' अपनी रिलीज के काफी करीब है। विशेष भट्ट द्वारा निर्मित और नितिन कक्कड़ द्वारा निर्देशित, ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसका इसी नाम से पहला भाग 2007 में आया था। सीक्वल में इमरान के साथ दिशा पाटनी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। ताजा अपडेट है कि निर्माताओं ने फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के पास सौंपा था, जहां से इसे प्रमाणपत्र मिल गया है। हालांकि फिल्म में काफी बदलाव किए गए हैं।
सेंसरशिप प्रक्रिया
UA 16+ प्रमाणपत्र के साथ फिल्म को मिली मंजूरी
मिड-डे के मुताबिक, जांच समिति ने फिल्म निर्माताओं को इसमें 9 संशोधन करने के निर्देश दिए हैं।
सेंसर बोर्ड ने फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक दृश्यों को कम करने के लिए कहा है। अपशब्दों को कम करने और नशीली दवाओं, धूम्रपान और बाल तस्करी के खिलाफ चेतावनी जोड़ने जैसे बदलाव के निर्देश भी दिए गए हैं।
इन सभी बदलाव के बाद, 5 अगस्त को बोर्ड ने 9 देकर 'आवारापन 2' को पास किया।
अवधि
2 घंटे से ज्यादा लंबी होगी फिल्म
'आवारापन 2' की अवधि कुल अवधि 140 मिनट और 20 सेकंड है। मतलब फिल्म 2 घंटे, 20 मिनट, 20 सेकंड तक दर्शकों का मनोरंजन करती रहेगी।
चूकि फिल्म को 2 घंटे, 20 मिनट, 20 सेकंड मिला है, इसलिए 16 साल या उससे ऊपर की उम्र वाले दर्शक अपने माता-पिता के मार्गदर्शन में देख सकेंगे।
14 अगस्त, 2026 को फिल्म हिंदी भाषा में अंग्रेजी सबटाइटल के साथ रिलीज होगी।
इसकी टक्कर सनी देओल अभिनीत फिल्म 'बटवारा 1947' से होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#Xclusiv... 'AWARAPAN 2' RUN TIME… #Awarapan2 certified 'UA 16+' by #CBFC on 5 August 2026. Duration: 140.20 min:sec [2 hours, 20 min, 20 sec]. #India— taran adarsh (@taran_adarsh) August 5, 2026
⭐ Theatrical release date: 14 August 2026. pic.twitter.com/YrduqYDiGq