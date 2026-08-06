बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया

लेखन गजेंद्र 11:11 am Aug 06, 202611:11 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बलात्कार का दोषी ठहराया है। न्यायमूर्ति नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने 2022 में गोवा सरकार की ओर से दायर अपील पर फैसला सुनाया और गोवा की निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। गोवा अदालत ने तेजपाल को 2021 में बरी कर दिया था। तेजपाल की सजा पर सुनवाई भी आज ही होगी।