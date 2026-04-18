यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलीबारी की घटना, कम से कम 5 लोगों की मौत

कीव पुलिस ने टेलीग्राम पर बताया कि यह घटना शहर के दक्षिणी होलोसीव्स्की जिले में हुई। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि हमलावर ने राहगीरों पर गोली चलाई और फिर सुपरमार्केट में घुस गया। इसके बाद उसने कई लोगों को बंधक बना लिया। इस दौरान विशेष बलों ने संदिग्ध को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसने गोलीबारी कर दी। इस दौरान पुलिस की संदिग्ध से मुठभेड़ हुई, जिसमें हमलावर मारा गया।

बयान

जेलेंस्की ने पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा, 'घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। फिलहाल 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पीड़ित परिवारों और उनके प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। 10 लोग इस समय चोटों और सदमे के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। सभी को जरूरी सहायता दी जा रही है। 4 बंधकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। नेशनल पुलिस और सुरक्षा सेवा के अधिकारी जांच में लगे हुए हैं।'