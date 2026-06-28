फ्रांस के टॉमब्लेन में बड़ी विमान दुर्घटना, 11 लोगों की मौत
क्या है खबर?
फ्रांस के नैंसी के पास टॉमब्लेन में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया है। इस घटना में विमान में सवार सभी 11 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और अधिकारी स्थिति का जायजा लेने में जुटे हैं। फ्रांसीसी अखबार एल'एस्ट रिपब्लिकन के अनुसार, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के समय स्काईडाइवरों के एक समूह को ले जा रहा था।
हादसा
5 प्रशिक्षक, 5 छात्रों की मौत
ले पेरिसियन के अनुसार, मृतकों में 5 प्रशिक्षक, 5 छात्र और एक पायलट शामिल हैं। पुलिस ने जनता से साल्वाडोर एलेंडे स्ट्रीट के आसपास के क्षेत्र से बचने का आग्रह किया है और लोगों से घटनास्थल पर न जाने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि विमान एक छोटा पिलाटस पीसी-6H विमान था, जिसने नैंसी-एसी एयरफील्ड से उड़ान भरी थी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, विमान में विस्फोट होने के महत्वपूर्ण जोखिम की चेतावनी दी गई थी।
बयान
चश्मदीद ने बताया दुर्घटना का दृश्य
विमान घरों के पास, सड़क के किनारे घास के मैदान में गिरा। एक प्रत्यक्षदर्शी ने एल'एस्ट रिपब्लिकन को बताया, "यह दुर्घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई। मैं खरीदारी करने जा रहा था, तभी मैंने विमान को नीचे गिरते और दुर्घटनाग्रस्त होते देखा।" पुलिस ने कहा, "साल्वाडोर एलेन्डे स्ट्रीट क्षेत्र से पूरी तरह बचें। आपातकालीन सेवाओं और कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए, वहां न जाएं।"