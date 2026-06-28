फ्रांस के टॉमब्लेन में बड़ी विमान दुर्घटना, 11 लोगों की मौत

हादसा

5 प्रशिक्षक, 5 छात्रों की मौत

ले पेरिसियन के अनुसार, मृतकों में 5 प्रशिक्षक, 5 छात्र और एक पायलट शामिल हैं। पुलिस ने जनता से साल्वाडोर एलेंडे स्ट्रीट के आसपास के क्षेत्र से बचने का आग्रह किया है और लोगों से घटनास्थल पर न जाने का अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि विमान एक छोटा पिलाटस पीसी-6H विमान था, जिसने नैंसी-एसी एयरफील्ड से उड़ान भरी थी। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, विमान में विस्फोट होने के महत्वपूर्ण जोखिम की चेतावनी दी गई थी।