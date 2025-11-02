ब्रिटेन के कैंब्रिजशर में ट्रेन में चाकू से हमला, 9 लोग गंभीर रूप से घायल
क्या है खबर?
ब्रिटेन के कैंब्रिजशर शहर में एक ट्रेन के भीतर कई लोगों पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है। अब तक 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना शनिवार शाम कैंब्रिजशर से लंदन जा रही एक ट्रेन में हुई। ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि चाकूबाजी की घटना को एक 'बड़ी घटना' घोषित किया गया है और आतंकवाद निरोधी पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है।
घटना
कुल 10 लोग अस्पताल में भर्ती
पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम 6:25 बजे डॉनकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन जा रही ट्रेन में हुई। ये ट्रेन कैंब्रिजशर के हंटिंगडन की ओर जा रही थी। बता दें कि हंटिंगडन कैंब्रिज शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने कहा कि कैंब्रिजशर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बयान
घटना पर पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा?
ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के मुख्य अधीक्षक क्रिस केसी ने घटना को 'चौंकाने वाला' बताया और कहा कि वे यह पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, "स्टेशन पर कार्रवाई जारी है और कुछ समय तक जारी रहेगी। घेराबंदी की गई है और फिलहाल ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कुछ सड़कें भी बंद हैं। मैं धैर्य बरतने के लिए जनता का धन्यवाद करता हूं, जिससे पुलिस को कार्रवाई में काफी मदद मिली है।"
जानकारी
प्रधानमंत्री स्टार्मर ने पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने घटना को 'भयावह' और 'बेहद चिंताजनक' बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मेरी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। आपातकालीन सेवाओं को उनकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। इलाके में मौजूद सभी लोगों को पुलिस की सलाह माननी चाहिए।'
चश्मदीद
घटना के बारे में चश्मदीदों ने क्या बताया?
ट्रेन के एक कर्मचारी ने BBC को बताया, "मैंने ट्रेन से निकले खून से लथपथ कई लोगों को प्लेटफॉर्म पर दौड़ते देखा। सफेद शर्ट पहने एक आदमी पूरी तरह से खून से लथपथ था।" गेविन नामक एक यात्री ने स्काई न्यूज से कहा, "मैंने किसी को डिब्बे में भागते हुए देखा, जो कह रहा था उनके पास चाकू है, मुझे चाकू मारा गया है। वो संदिग्धों से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर पर काफी खून था।"
अपराध
ब्रिटेन में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी से जुड़ी घटनाएं
ब्रिटेन में लगातार बढ़ती हुई चाकूबाजी की घटनाएं कानून और प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दशक में ब्लेड और चाकू से हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, इंग्लैंड और वेल्स में पिछले वर्ष चाकू से संबंधित 50,000 से अधिक अपराध दर्ज किए गए, यह आंकड़ा 2013 से लगभग दोगुना हो गया है। लंदन सबसे बुरी तरह प्रभावित है।