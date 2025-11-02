ब्रिटेन के कैंब्रिजशर में ट्रेन में चाकू से हमला, 9 लोग गंभीर रूप से घायल

ब्रिटेन के कैंब्रिजशर शहर में एक ट्रेन के भीतर कई लोगों पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है। अब तक 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना शनिवार शाम कैंब्रिजशर से लंदन जा रही एक ट्रेन में हुई। ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि चाकूबाजी की घटना को एक 'बड़ी घटना' घोषित किया गया है और आतंकवाद निरोधी पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है।

घटना कुल 10 लोग अस्पताल में भर्ती पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम 6:25 बजे डॉनकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन जा रही ट्रेन में हुई। ये ट्रेन कैंब्रिजशर के हंटिंगडन की ओर जा रही थी। बता दें कि हंटिंगडन कैंब्रिज शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने कहा कि कैंब्रिजशर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बयान घटना पर पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा? ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के मुख्य अधीक्षक क्रिस केसी ने घटना को 'चौंकाने वाला' बताया और कहा कि वे यह पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं कि क्या हुआ। उन्होंने कहा, "स्टेशन पर कार्रवाई जारी है और कुछ समय तक जारी रहेगी। घेराबंदी की गई है और फिलहाल ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कुछ सड़कें भी बंद हैं। मैं धैर्य बरतने के लिए जनता का धन्यवाद करता हूं, जिससे पुलिस को कार्रवाई में काफी मदद मिली है।"

चश्मदीद घटना के बारे में चश्मदीदों ने क्या बताया? ट्रेन के एक कर्मचारी ने BBC को बताया, "मैंने ट्रेन से निकले खून से लथपथ कई लोगों को प्लेटफॉर्म पर दौड़ते देखा। सफेद शर्ट पहने एक आदमी पूरी तरह से खून से लथपथ था।" गेविन नामक एक यात्री ने स्काई न्यूज से कहा, "मैंने किसी को डिब्बे में भागते हुए देखा, जो कह रहा था उनके पास चाकू है, मुझे चाकू मारा गया है। वो संदिग्धों से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके शरीर पर काफी खून था।"