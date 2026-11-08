जापान में आधी रात को 5.7 तीव्रता का भूकंप, अफरा-तफरी में 22 घायल हुए

भूकंप रविवार को सुबह 1:04 बजे (स्थानीय समयानुसार) आया और इसका केंद्र शिज़ुओका प्रांत में था। यह क्षेत्र टोक्यो से दूर है इसलिए राजधानी में झटके महसूस नहीं किए।

हालांकि, आइची प्रांत का एक बड़ा हिस्सा भूकंप से प्रभावित हुआ। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, इसमें हमामात्सु शहर, प्राचीन राजधानियां क्योटो और नारा और यामानाशी और गिफू प्रांत शामिल थे।

जापान में इससे पहले 1 नवंबर को 6 और 7 नवंबर को 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था।